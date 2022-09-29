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Временный пункт мобилизации развернут на границе Казахстана и России под Астраханью

Временный пункт мобилизации развернут на границе Казахстана и России под Астраханью Фото: freepik
В Астраханской области на казахстанско-российской границе в ближайшие дни развернут временный пункт частичной мобилизации, где мужчинам призывного возраста, ожидающим въезда в Казахстан, будут вручать повестки, сообщает Zakon.kz.

Как отметили ТАСС в пресс-службе главы Астраханской области 29 сентября, на территории муниципалитета находится контрольно-пропускной пункт "Караузек", который является основным пунктом пропуска автотранспорта в Казахстан.

Сейчас здесь образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны. Среди ожидающих выезда масса мужчин призывного возраста.Пресс-служба губернатора Астраханской области

Также отмечается, что в КПП "Караузек" начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата.

Ранее в приграничном с Казахстаном Красноярском районе Астраханской области был введен режим повышенной готовности на территории муниципального образования в связи с большим скоплением автомобилей на автомобильном пункте пропуска "Караузек". Об этом сообщил глава района Руслан Бисенов. По его мнению, это "может привести к нарушению жизнеобеспечения населения, а также к возникновению и распространению различных острых инфекций".

Астраханская область граничит с двумя регионами Казахстана – Западно-Казахстанской и Атырауской областями.

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