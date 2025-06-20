#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.55
596.03
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.55
596.03
6.63
Общество

Пропуск машин временно ограничат на блокпосту "Маштаково" на границе Казахстана и России

Пункт пропуска Маштаково, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 14:57 Фото: mintrans.gov.ru
На казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Маштаково" возможно временное ограничение пропускной способности при въезде в Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 июня 2025 года, проинформировали в ФГКУ Росгранстрой:

"В связи с проведением работ по обслуживанию ПИДК (портальный инспекционно-досмотровый комплекс. – Прим. ред.) на въезд в Россию в автомобильном пункте пропуска "Маштаково", расположенном в Оренбургской области на границе с Казахстаном, возможно временное скопление транспорта до 22:00 по местному времени (до 00:00 по времени Астаны. – Прим. ред.)".

Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение границы или рассмотреть альтернативные пункты пропуска "Теплое" (только для граждан России и Казахстана) или "Илек".

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Маштаково" расположен напротив пропускного пункта "Сырым" в Западно-Казахстанской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 14:57
Хорошую новость сообщили казахстанцам, часто ездящим в Китай

Ранее в КГД сообщали, что с 19 по 29 мая 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (направление выезда из РФ в РК) будут проводиться ремонтные работы по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Алматы на день изменится схема движения из-за строительства BRT
Общество
18:00, Сегодня
В Алматы на день изменится схема движения из-за строительства BRT
Нацбанк обратился с предупреждением к казахстанцам
Общество
17:50, Сегодня
Нацбанк обратился с предупреждением к казахстанцам
На какие регионы Казахстана в субботу обрушится сильная жара до +35°С
Общество
17:42, Сегодня
На какие регионы Казахстана в субботу обрушится сильная жара до +35°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: