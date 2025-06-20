Пропуск машин временно ограничат на блокпосту "Маштаково" на границе Казахстана и России

На казахстанско-российской границе в пункте пропуска "Маштаково" возможно временное ограничение пропускной способности при въезде в Россию, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 июня 2025 года, проинформировали в ФГКУ Росгранстрой:

"В связи с проведением работ по обслуживанию ПИДК (портальный инспекционно-досмотровый комплекс. – Прим. ред.) на въезд в Россию в автомобильном пункте пропуска "Маштаково", расположенном в Оренбургской области на границе с Казахстаном, возможно временное скопление транспорта до 22:00 по местному времени (до 00:00 по времени Астаны. – Прим. ред.)".

Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам закладывать больше времени на пересечение границы или рассмотреть альтернативные пункты пропуска "Теплое" (только для граждан России и Казахстана) или "Илек".

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Маштаково" расположен напротив пропускного пункта "Сырым" в Западно-Казахстанской области.

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Ранее в КГД сообщали, что с 19 по 29 мая 2025 года на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (направление выезда из РФ в РК) будут проводиться ремонтные работы по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса.