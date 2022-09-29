В Казахстане упростили выдачу ИИН

Министр цифрового развития Багдат Мусин на странице в Instagram рассказал, что в Казахстане частично решили проблему со скоплением людей в ЦОНах. К примеру, теперь ИИН будет приходить по SMS, сообщает Zakon.kz.

Министр уточнил, что во время посещения ЦОНа во Дворце молодежи "Жастар", открывшегося для прибывших из России граждан, проверил обстановку и процессы.

Во время выступления он отметил, что дополнительный ЦОН был открыт для того, чтобы снять нагрузку с основных центров и казахстанцы могли получать услуги беспрепятственно, в штатном режиме.

По его словам, наплыв граждан, прибывших из России, действительно большой, к операторам выстраиваются длинные очереди.

До сегодняшнего дня процесс выглядел так: люди приходят в ЦОН, предъявляют документы, их данные вносятся в базу, они уходят, а на следующий день вновь идут в ЦОН за получением ИИН. Это отнимает время как их, так и операторов ЦОНа. К тому же по этой причине возникает столпотворение в здании. Багдат Мусин

Глава ведомства добавил, что теперь ИИН будет высылаться по SMM.

Мы решили вопрос так, что теперь людям, подавшим запрос на получение ИИН, не нужно приходить во второй раз, ИИН будет высылаться людям на телефонный номер в виде СММ-уведомления от службы 1414. Это касается клиентов всех ЦОНов, которые стоят в очередях за получением готовых ИИН. Таким образом проблема с большим скоплением людей частично решена. Багдат Мусин

В заключение министр сказал, что вся информация будет доведена до банков второго уровня.

ИИН будет присваиваться в базе данных, при вводе номера информация о человеке будет подтягиваться автоматически. Багдат Мусин

29 сентября на технологическом форуме Багдат Мусин рассказал о новом подходе к подписанию электронных документов. Он признался, что ЭЦП "всех просто заколебала".