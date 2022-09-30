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Трамп предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной

Предложил стать посредником Фото: Facebook/Donald J. Trump
Экс-президент США Дональд Трамп выразил желание стать посредником на переговорах между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Mediaite со ссылкой на соцсеть Truth Social.

Обе стороны нуждаются и хотят этого. На карту поставлен весь мир, - написал Трамп.

Затем Трамп спросил, возглавить ли ему переговорную группу. Москва и Киев пока на предложение экс-президента США не ответили.

Трамп также выразил уверенность, что на трубопроводе "Северный поток" произошел саботаж, предупредив о риске "серьезной эскалации или войны". Экс-президент США призвал власти страны к хладнокровию и спокойствию в отношении произошедшего с "Северным потоком".

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Этот инцидент не должен спровоцировать "большого решения, по крайней мере пока", предупредил Трамп.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны стать посредником в переговорах России и Украины.

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