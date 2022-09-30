Президент поручил решить проблему нехватки мест в школах Абайской области
Фото: Zakon.kz
В школах Абайской области сохраняется дефицит примерно 9 тыс. ученических мест. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью 30 сентября, сообщает Zakon.kz.
По мнению президента, образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации. Сейчас в стране реализуется национальный проект "Комфортная школа".
В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю Правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
30 сентября президент прибыл в Абайскую область с рабочим визитом.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев объяснил, что решение о создании в регионе отдельной области принял, учитывая пожелания людей.
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