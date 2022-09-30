Президент поручил решить проблему нехватки мест в школах Абайской области

Фото: Zakon.kz

В школах Абайской области сохраняется дефицит примерно 9 тыс. ученических мест. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

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