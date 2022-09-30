Казахстан построит ж/д дорогу в Китай через Абайскую область

Выступая перед общественниками Абайской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо проложить железнодорожную ветку в Китай через село Бахты, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что через Абайскую область проходят многие пути: регион граничит с Россией и Китаем.

По его словам, чтобы рационально использовать эти возможности, наши дороги должны быть качественными и безопасными.

В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил глава государства, в регионе необходимо создать "сухой порт", "логистический парк" и развивать транспортные коридоры.

В продолжение он уточнил, что через Семей проходит автомагистраль международного значения.

В первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста. В этом году началось строительство нового моста. Правительство совместно с областным акиматом должны завершить его за три года. Касым-Жомарт Токаев

Также в заключение президент поручил организовать капитальный ремонт подвесного моста.

30 сентября глава Казахстана прилетел в Абайскую область. На встрече с общественностью рассказал, почему принял решение создать область. Кроме того, поручил решить проблему нехватки мест в школах.