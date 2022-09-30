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Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию

Казахстан, Саудовская Аравия, авиарейсы, увеличение Фото: Zakon.kz
Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Королевства Саудовской Аравии договорились об увеличении пассажирских авиарейсов между странами с четырех до 14 в неделю, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МИИР РК уточнили, что с казахстанской стороны в период осенне-зимней навигации 2022-2023 годы авиакомпании Air Astana и Fly Arystan планируют начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы – Медина и Актау – Медина, соответственно, с частотой два рейса в неделю.

Кроме того, с октября казахстанская компания SCAT планирует возобновление рейсов Алматы –Джидда с частотой два рейса в неделю.

Также сообщается, что авиакомпания Fly Nas планирует открыть регулярные рейсы по маршруту Джидда – Алматы.

5 августа председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев заявил, что комитет принимает необходимые меры для привлечения авиаперевозчиков к административной ответственности.

8 сентября стало известно, что Комитетом гражданской авиации семь раз за лето казахстанские авиакомпании были оштрафованы на 7 тыс. МРП (21 441 000 тенге) за задержку рейсов.

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