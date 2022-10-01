Папа Римский: Казахстан – пример цивилизации и мужества

21 сентября Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Обращаясь к тысячам паломников на ватиканской площади Святого Петра, Папа Римский вспомнил свой визит в Казахстан, передает Vatican News.

Глава католической церкви вновь выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за "оказанный сердечный прием и за великодушное усердие в организации" Съезда лидеров мировых религий.

Папа Римский подчеркнул, что Казахстан провел уже несколько таких съездов. По его словам, страна поставила религии в центр усилий по созиданию мира, "где слушают и уважают друг друга в многообразии".

В этом заслуга казахстанского правительства, которое, освободившись от ига атеистического режима, теперь предлагает путь цивилизации, объединяющей политику и религию, не смешивая и не разделяя их, однозначно осуждая фундаментализм и экстремизм. Такова взвешенная позиция единства. Папа Римский Франциск

Он напомнил, что конгресс обсудил и утвердил итоговую декларацию, которая преемственна с подписанной в феврале 2019 года в Абу-Даби Декларацией об общечеловеческом братстве.

Я подчеркнул призвание Казахстана быть страной встречи: здесь сосуществуют около ста пятидесяти этнических групп, говорящих на более чем восьмидесяти языках. Это призвание, обусловленное географическими особенностями и историей, – призвание быть страной встреч, культур, языков, – было принято и воспринято как путь, который заслуживает поощрения и поддержки. Я также выразил надежду на продолжение строительства все более зрелой демократии, способной эффективно реагировать на потребности всего общества. Это нелегкая задача, требующая времени, но уже сейчас нужно признать, что Казахстан сделал чрезвычайно позитивный выбор, например, отказавшись от ядерного оружия и проводя добродетельную энергетическую и экологическую политику. Это было смело. В то время, когда нынешняя смертоносная война заставляет некоторых думать о ядерном оружии, настоящем безумии, Казахстан с самого начала говорит "нет" ядерному оружию. Папа Римский Франциск

Папа Римский отметил, что последователей католической церкви в Казахстане совсем немного, однако паства открыта, а не закрыта. Она не защищает себя, но открывается.

С этой небольшой, но радостной паствой мы совершили Евхаристию в Нур-Султане, на территории выставочного комплекса EXPO-2017 в окружении ультрасовременной архитектуры. Был праздник Святого Креста, и это заставляет нас задуматься: в мире, где переплетаются прогресс и регресс, Крест Христов неизменно остается якорем спасения: знаком надежды, которая не разочаровывает, ибо она зиждется на любви Бога, милосердного и верного. Ему мы возносим благодарение за эту поездку и молимся, дабы она принесла обильные плоды для будущего Казахстана и для жизни Церкви, паломницы на этой земле. Спасибо. Папа Римский Франциск

13 сентября Папа Римский прибыл в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.

После участия в Съезде лидеров мировых религий Папа Римский провел мессу.