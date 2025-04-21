Папа Римский Франциск скончался
Фото: Instagram/vaticannews
Стало известно о кончине Папы Римского Франциска. Ему было 88 лет, сообщает Zakon.kz.
Информационное агентство Vatican News опубликовало небольшое заявление, в котором сказано:
"Папа Франциск скончался в пасхальный понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции в доме Святой Марты в Ватикане".
В воскресенье (20 апреля 2025 года), за день до смерти, Франциск поздравил католиков с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.
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