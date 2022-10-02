ФРГ, Дания и Швеция проведут расследование инцидентов на "Северных потоках"
Об этом она рассказала в интервью газете Bild am Sonntag, вышедшей в субботу 1 октября.
Все данные говорят в пользу диверсии на "Северных потоках". Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team - совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер
В группе будут работать эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб, уточнила она.
Кроме того, министр сообщила о том, что Германия вместе с Данией, Польшей и Швецией патрулирует морские воды.
"Мы демонстрируем максимально возможное присутствие", - отметила Фезер.
В патрулировании, по ее словам, задействованы все имеющиеся в распоряжении у федеральной полиции ФРГ суда.
Как ранее заявили в "Газпроме", нарушение герметичности "Северных потоков" вызвано физическими повреждениями, сроки восстановления работоспособности трубопроводов на данный момент оценить невозможно.
28 сентября стало известно, что три нитки самого крупного экспортного газопровода России "Северный поток" в один день подверглись большим разрушениям.