ФРГ, Дания и Швеция проведут расследование инцидентов на "Северных потоках"

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила о планах по созданию Германией, Данией и Швецией совместной следственной группы для расследования терактов на "Северных потоках", сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью газете Bild am Sonntag, вышедшей в субботу 1 октября.

Все данные говорят в пользу диверсии на "Северных потоках". Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team - совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер

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В группе будут работать эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб, уточнила она.

Кроме того, министр сообщила о том, что Германия вместе с Данией, Польшей и Швецией патрулирует морские воды.

"Мы демонстрируем максимально возможное присутствие", - отметила Фезер.

В патрулировании, по ее словам, задействованы все имеющиеся в распоряжении у федеральной полиции ФРГ суда.

Как ранее заявили в "Газпроме", нарушение герметичности "Северных потоков" вызвано физическими повреждениями, сроки восстановления работоспособности трубопроводов на данный момент оценить невозможно.

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