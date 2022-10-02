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Торегали Тореали вышел на свободу под залог в 10 млн

Вышел на свободу под залог в 10 млн Фото: Instagram/toregalitoreali
Певец Торегали Тореали, избивший гида за то, что тот "не так" посмотрел в его сторону, вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Кегенский районный суд Алматинской области рассмотрел вопрос по избранию певцу меры пресечения.

Постановлением суда в отношении Торегали Алиханова, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 293 ("Хулиганство") назначена мера пресечения в виде залога на сумму 10 000 000 (десять миллионов) тенге. Порядок применения данной меры пресечения четко изложен в УК и УПК. Пресс-служба Кегенского районного суда Алматинской области

28 сентября Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае.

30 сентября заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области Рустам Абдрахманов сообщил, что Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания.

Торегали Тореали, находясь в ИЗО, рассказал, что конфликт начался во время съемок нового клипа. Потерпевший смотрел в его сторону и тем самым якобы мешал работе. Далее словесная перепалка закончилась рукоприкладством со стороны певца.

Также на видео было видно, как артист нецензурно ругается.

Константин Вноровский
Тореали Торегали
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