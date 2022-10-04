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Генпрокуратура назвала причину взрыва в оружейном магазине Костаная

Генпрокуратура назвала причину взрыва в оружейном магазине Костаная Фото: Instagram/qostanai_tjd
Генеральной прокуратурой продолжается расследование факта взрыва и пожара в магазине "Оружейная палата", произошедшего 3 сентября текущего года в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Генпрокуратуры, следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрел в Карагандинской области 40 кг пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи.

Данный порох был транспортирован в Костанай в нарушение правил перевозки опасных грузов при 36 градусах температуры воздуха и помещен на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошел взрыв. Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару.Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В настоящее время, как отметили надзорном ведомстве, следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц.

3 сентября 2022 года в оружейном магазине в Костанае произошел взрыв, в результате чего крупный пожар перекинулся на близстоящие СТО и дома. В результате пожара пострадали сотрудники магазина - 11 человек, четыре из них погибли.

4 сентября в Генеральной прокуратуре РК сообщили, что заведены уголовные дела по факту пожаров в Костанайской области.

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Динара Халдарова
Генеральная прокуратура Казахстан
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