Рынок "Барыс-4" в Алматы вернули в госсобственность

В Специализированном межрайонном экономическом суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску прокуратуры города к уполномоченному органу и гр. А. о признании сделки недействительной, а именно – договора купли-продажи госдоли в уставном капитале ТОО "Найза-БН", сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации в Facebook, в суде факты реализации госимущества по заниженной стоимости подтвердились.

Судом принято решение об удовлетворении иска и признании договора купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным, – говорится в сообщении.

Решение суда было оглашено 3 октября 2022 года и не вступило в законную силу.

Как пояснили в суде, основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юрлица.

В ходе судебного разбирательства доводы, изложенные в иске, подтвердились. Представитель уполномоченного органа исковые требования признал, согласившись с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам, – отмечается в сообщении.

​Основанием для признания сделки недействительной явилось нарушение п.п. 3) п. 1 ст. 112 Закона РК "О государственном имуществе", а именно – предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, выразившееся в занижении стоимости объекта.

​20 сентября 2022 года сообщалось, что некоторые рынки Астаны и Алматы вернут в госсобственность. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана тогда отметили, что 65% уставного капитала ТОО "Найза-БН" (рынок "Барыс-4" в Алматы) оценочной стоимостью 1,5 млрд тенге продали по заниженной в пять раз цене.