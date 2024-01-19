Незаконную платную автостоянку построили на месте сквера в Алматы

В специализированном межрайонном экономическом суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску Департамента по управлению земельными ресурсами к ТОО "К" об обязывании исполнить предписание, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 января 2024 года, рассказали в пресс-службе горсуда Алматы.

Что установлено судом

В декабре 2022 года по итогам проверки департаментом установлено, что земельный участок с целевым назначением "для озеленения территории" владельцем использовался в других целях. Так, вышеуказанное предприятие, убрав зеленые насаждения, организовал на участке платную автостоянку.

Согласно закону, нарушение целевого назначения земельного участка требует вмешательства государственных органов для восстановления правильности его использования.

Для восстановления нарушенного режима использования земельного участка уполномоченный орган, ответственный за земельную политику и надзор, выдал соответствующее предписание об устранении нарушения по использованию участка согласно целевому назначению. Однако ТОО "К" предписание не исполнил.

Принятое решение

Выяснив обстоятельства дела, суд удовлетворил иск по настоящему гражданскому делу и обязал ответчика принять соответствующие меры по правильному использованию земельного участка.

Решение суда не вступило в законную силу.

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