Кандидат от независимых профсоюзов Мейрам Кажыкен подал документы в ЦИК

Кандидат в президенты Казахстана от содружества профсоюзов "Аманат" Мейрам Кажыкен подал документы в Центральную избирательную комиссию РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

Как говорится в сообщении Центризбиркома, 4 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию РК были представлены документы Мейрама Кажыкена о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

Мейрам Кажыкен подал в ЦИК Казахстана: выписку из протокола заседания высшего органа РОП "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" о выдвижении в президенты РК; заявление о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты РК с приложением биографических данных; документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет ЦИК РК; копию документа, удостоверяющего личность; копии дипломов о высшем образовании.

3 октября стало известно, что лидер незарегистрированной партии Yntymaq Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в президенты Казахстана от содружества профсоюзов "Аманат".

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

23 сентября в стране началось выдвижение кандидатов на пост президента.