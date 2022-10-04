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"Барыс" проиграл аутсайдеру Восточной конференции "Нефтехимику"

Хоккей Матч Нефтехимик Фото: hcbarys.kz
"Барыс" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимал на своей арене "Нефтехимика" из Нижнекамска – команду, которая занимает последнее 11-е место на "Востоке". Гостям удалось увезти два очка из Астаны, победив столичный коллектив со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Хоккеисты из Нижнекамска продолжили свою победную серию в КХЛ, успех над "Барысом" стал для них четвертым по счету. А казахстанский клуб, в свою очередь, прервал свою успешную серию из трех матчей.

Счет в противостоянии "Барыса" и "Нефтехимика" открыли гости, у которых отличился Андрей Белозеров. Хозяева льда уже в первом периоде сравняли результат, благодаря усилиям Джереми Бракко.

Во втором периоде игрок "Нефтехимика" Андрей Чивилев снова вывел вперед российскую дружину – 2:1. Этот результат не изменился до конца данного поединка.

Следующую игру "Барыс" проведет 6 октября на выезде, в Нижнем Новгороде, против "Торпедо".

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