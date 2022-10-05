Токаев раскрыл детали выдвижения своей кандидатуры в президенты

Как заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Павлодарской области, он видит, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения он будет баллотироваться на предстоящих выборах, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что к нему поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом.

Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за 3,5 года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что будет правильным, если он пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ.

И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений. Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством.

Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастания кризисных явлений в глобальной экономике Казахстан должен сохранить свою высокую динамику развития.

Залог нашего успеха – общенациональное единство и общегражданская солидарность. Мы должны четко следовать своим суверенным курсом, оберегая наше главное достояние – мир и согласие. Касым-Жомарт Токаев

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов на пост президента.