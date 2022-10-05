Токаев раскрыл детали выдвижения своей кандидатуры в президенты
Президент отметил, что к нему поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом.
Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Все это говорит о существенно возросшей за 3,5 года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства считает, что будет правильным, если он пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ.
И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений.Касым-Жомарт Токаев
Также он отметил, что важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством.
Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо.Касым-Жомарт Токаев
По его словам, в условиях беспрецедентного геополитического шторма и нарастания кризисных явлений в глобальной экономике Казахстан должен сохранить свою высокую динамику развития.
Залог нашего успеха – общенациональное единство и общегражданская солидарность. Мы должны четко следовать своим суверенным курсом, оберегая наше главное достояние – мир и согласие.Касым-Жомарт Токаев
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.
23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов на пост президента.