Названа дата коронации Карла III
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.
По данным издания, в британском правительстве идут обсуждения, какие дни до и после коронации будут выходными.
Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.
8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.
Чарльз взял имя Карл III. Его провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Кроме того, Карла III объявят королем еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу и Ямайки.