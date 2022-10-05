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Названа дата коронации Карла III

Дата коронации Фото: Instagram/theroyalfamil
Коронация короля Великобритании Карла III состоится 3 июня 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

По данным издания, в британском правительстве идут обсуждения, какие дни до и после коронации будут выходными.

Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.

8 сентября королева Елизавета II скончалась в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его провозгласили королем Великобритании 10 сентября. Кроме того, Карла III объявят королем еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу и Ямайки.

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