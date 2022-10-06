Авианосец США перебросили в Японское море после запуска ракеты КНДР
Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
В Сеуле признали, что данное решение является "крайне нетипичным", когда авианосную группировку начинают таким образом "крутить". Было отмечено, что это сделано в целях демонстрации готовности самым решительным образом реагировать на любые провокации КНДР.
Агентство пишет, что это должно продемонстрировать Пхеньяну единство США и Южной Кореи в готовности ответить на "провокации" КНДР. Авианосная группа судна — несколько десятков самолетов и вертолетов.
КНДР осуществила во вторник 4 октября запуск ракеты, которая пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане. По данным японской стороны, КНДР, вероятно, запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12". При этом она смогла преодолеть расстояние 4,6 тыс. км, что является максимальным показателем за все время проводимых Пхеньяном испытаний. Это уже 23-е ракетное испытание КНДР с начала года.