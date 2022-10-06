Авианосец США перебросили в Японское море после запуска ракеты КНДР

Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan будет передислоцирован на побережье Японского моря после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В Сеуле признали, что данное решение является "крайне нетипичным", когда авианосную группировку начинают таким образом "крутить". Было отмечено, что это сделано в целях демонстрации готовности самым решительным образом реагировать на любые провокации КНДР.

Агентство пишет, что это должно продемонстрировать Пхеньяну единство США и Южной Кореи в готовности ответить на "провокации" КНДР. Авианосная группа судна — несколько десятков самолетов и вертолетов.

КНДР осуществила во вторник 4 октября запуск ракеты, которая пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане. По данным японской стороны, КНДР, вероятно, запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа "Хвасон-12". При этом она смогла преодолеть расстояние 4,6 тыс. км, что является максимальным показателем за все время проводимых Пхеньяном испытаний. Это уже 23-е ракетное испытание КНДР с начала года.