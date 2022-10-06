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Алекс Болдуин заключил соглашение с семьей застреленного им оператора

актер и погибший оператор Фото: Instagram/alecbaldwininsta/halynahutchins
Близкие женщины-оператора Галины Хатчинс, случайно застреленной во время съемок фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года, заключили мировое соглашение с актером Алеком Болдуином, сообщает Zakon.kz.

Ранее семья Хатчинс подала в суд на актера и студию Rust Movie Productions, LLC.

В рамках этого соглашения наше дело будет прекращено, – цитирует издание Variety супруга погибшей Мэтью Хатчинса.

Отмечается, что также семья смогла договориться со студией и съемки ленты "Ржавчина" возобновятся в январе 2023 года. В рамках мирового соглашения Мэтью Хатчинс получит должность одного из исполнительных продюсеров фильма.

Все мы убеждены, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем, – сказал Хатчинс.

21 октября 2021 года Алек Болдуин держал в руках реквизитный револьвер во время репетиции вестерна "Ржавчина" на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован. В марте 2022 года Болдуин подал иск на продюсеров фильма.

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