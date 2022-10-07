В Швеции завершили расследование на месте утечек "Северных потоков"

Расследование на месте утечек "Северных потоков" завершено службой госбезопасности Швеции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе госбезопасности королевства (SAPO) в четверг, 6 октября, заявили, что разрушения на магистрали произошли в результате преднамеренных диверсий.

Руководит расследованием прокуратура Управления национальной безопасности.

Мы можем подтвердить, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам. Осмотр места преступления укрепил подозрения в серьезном саботаже, – говорится в сообщении прокуратуры.

По завершении расследования шведский прокурор снял оцепление вокруг зоны, где случились инциденты.

Согласно пресс-релизу, далее эксперты определят возможный круг подозреваемых.

В конце сентября на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечки прекратились в начале октября.