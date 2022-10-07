Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Швеции завершили расследование на месте утечек "Северных потоков"

В Швеции завершили расследование на месте утечек Фото: gazprom.ru
Расследование на месте утечек "Северных потоков" завершено службой госбезопасности Швеции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе госбезопасности королевства (SAPO) в четверг, 6 октября, заявили, что разрушения на магистрали произошли в результате преднамеренных диверсий.

Руководит расследованием прокуратура Управления национальной безопасности.

Мы можем подтвердить, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам. Осмотр места преступления укрепил подозрения в серьезном саботаже, – говорится в сообщении прокуратуры.

По завершении расследования шведский прокурор снял оцепление вокруг зоны, где случились инциденты.

Новость по теме

ФРГ, Дания и Швеция проведут расследование инцидентов на "Северных потоках"

Согласно пресс-релизу, далее эксперты определят возможный круг подозреваемых.

В конце сентября на двух нитках "Северного потока", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

В течение следующей недели из проложенных по дну Балтийского моря трубопроводов начал выходить газ. Утечки прекратились в начале октября.

Читайте также

Азербайджан намерен удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году

Пентагон сообщил об уничтожении одного из лидеров ИГ

Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия

Константин Вноровский
Европейский Союз Швеция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
Украина
Ситуация вокруг Украины: ЕС утвердил восьмой пакет санкций, РФ готова остановить военные действия
Стало известно когда в Алматы включат отопление
В акимате напомнили условия для включения отопления в Алматы
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Появились новые подробности смерти женщины и ее дочери в Карагандинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления