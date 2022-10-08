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"Барыс" в гостях одержал победу над "Ак Барсом"

"Барыс" в гостях одержал победу над "Ак Барсом" Фото: hcbarys.kz
"Барыс" закрыл короткую выездную серию победой над "Ак Барсом". Игра проходила в Казани, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок прошел в вязкой борьбе при небольшом количестве опасных моментов. Хозяева имели шанс отличиться после сольного прохода Кирилла Петрова. "Барыс" ответил на это результативной контратакой, которую завершил голом Самат Данияр, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Для защитника сборной Казахстана эта шайба стала первой в сезоне.

В начале второго отрезка Петров реализовал большинство, однако далее последовали два гола от гостей. Адиль Бекетаев отметился отличным броском от синей линии, а Линден Вей забросил свою восьмую шайбу в сезоне при реализации лишнего. До перерыва "Ак Барс" до минимума сократил разрыв усилиями Артема Галимова.

Итог игры – 3:2.

В заключительной трети астанчане очень уверенно сыграли в обороне и сохранили нужный счет до финальной сирены. 11 октября подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Куньлунь".

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