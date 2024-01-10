Астанинский "Барыс" проиграл казанскому "Ак Барсу"

Буллиты определили победителя в заключительном матче выездной серии. "Барыс" в серии буллитов уступил "Ак Барсу" 1:0, сообщает Zakon.kz

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По информации пресс-службы клуба встречу по медицинским причинам пропускал Джозеф ЛаБейт. В состав вернулись Дмитрий Гурков и Эмиль Нургалиев.

По итогам 65 минут соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга. А в серии буллитов точный бросок Кирилла Семёнова принёс победу казанцам.

Стоит отметить отличную игру в исполнении Андрея Шутова, который отразил 30 бросков в створ.

Ранее в рамках текущего чемпионата "Барыс" дважды уступил "Ак Барсу" 3:5 и 0:3. "Барыс" потерпел три поражения. После 49 сыгранных матчей астанчане набрали 40 очков и занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У "Ак Барса" 58 очков после 48 игр и шестое место на "Востоке".

15 января подопечные Олега Болякина примут на домашнем льду тольяттинскую "Ладу".



