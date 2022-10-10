Антикор раскрыл подробности дела в отношении гендиректора "Алматыэлектротранса"

В конце сентября Бекмырза Игенбердинов был отстранен от должности гендиректор ТОО "Алматыэлектротранс" и арестован на два месяца. Согласно информации из соцсетей, Игенбердинов был задержан сотрудниками Антикора по Алматы при получении взятки в 160 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Алматы корреспонденту редакции подтвердили факт получения взятки Игенбердиновым, а также рассказали, за что гендиректор ТОО "Алматыэлектротранс" ее получил.

Антикоррупционной службой по Алматы по факту получения взятки в сумме 160 тыс. долларов за подписание актов выполненных работ и производства по ним выплат проводится досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Алматыэлектротранс", – говорится в ответе на официальный запрос.

В алматинском Антикоре уточнили, что 28 сентября Бекмырза Игенбердинов был задержан и водворен в ИВС Департамента полиции Алматы.

Иная информация, как отметили в ведомстве, разглашению не подлежит.

О том, что 27 сентября сотрудники Антикоррупционной службы по Алматы задержали Бекмырзу Игенбердинова при получении взятки в 160 тыс. долларов, стало известно из Казнета.

28 сентября в акимате Алматы сообщили, что Бекмырза Игенбердинов отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс".

30 сентября гендиректор ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырза Игенбердинов был арестован на два месяца.