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Блогершу Гузель Калиеву доставили в полицию

Блогершу Гузель Калиеву доставили в полицию Фото: polisia.kz
8 октября в социальных сетях появилось видео, где блогерша Гузель Калиева едет за рулем и распивает алкоголь, сообщает Zakon.kz.

В полиции Алматы заинтересовались данным видео. Были проведены проверочные мероприятия. Установлена гражданка К., 1992 года рождения, которая пояснила, что видео снимала три дня назад.

Женщина утверждает, что в бутылку из-под мартини налила воды.

Как отметили в полиции, в момент задержания она была трезва. За управление автомобилем без ремня безопасности был составлен административный протокол.

30 сентября был задержан певец Торегали Тореали. Он избил гида на Кольсайских озерах. 2 октября стало известно, что он вышел на свободу под залог в 10 млн тенге. 5 октября полиция закрыла уголовное дело в отношении Торегали Тореали за примирением сторон.

Анастасия Стативкина
Алматы
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