Полиция закрыла уголовное дело в отношении Торегали Тореали за примирением сторон

Полиция Алматинской области прекратила расследование по уголовному делу в отношении певца Торегали Тореали, так как он примирился с потерпевшим, сообщает Zakon.kz.

По уголовному делу, ранее зарегистрированному в ЕРДР в отношении гражданина Торегали Т. по ст. 293 ч. 1 УК РК, состоялось примирение сторон. Как следствие – расследование по уголовному делу будет прекращено за примирением сторон, – сообщили в полиции.

В департаменте отметили, что согласно нормам Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства РК, лицо, совершившее преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

Ранее сам Торегали Тореали выложил пост, в котором заявил о примирении с гидом.

28 сентября в соцсетях появилось видео, на кадрах которого певца Торегали Тореали обвинили в избиении гида на Кольсае. Тогда в Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел на территории нацпарка "Кольсайские озера". Было зарегистрировано правонарушение по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

30 сентября стало известно, что Торегали Тореали водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщил замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов. На одном из видео, которые появились в соцсети, было видно, как певец нецензурно ругается.

Позднее Торегали Тореали, который находился в изоляторе временного содержания, поделился своей версией случившегося. По словам певца, конфликт начался во время съемок нового клипа – потерпевший смотрел в его сторону и тем самым якобы мешал работе. Далее произошла словесная перепалка, которая закончилась рукоприкладством со стороны певца.

2 октября в пресс-службе Кегенского районного суда Алматинской области сообщили, что Торегали Тореали вышел на свободу под залог в 10 млн.