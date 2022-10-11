Сотрудников посольства Казахстана в Украине начнут эвакуировать – МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал об эвакуации казахстанцев из Украины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сейчас министерство проверяет, сколько граждан Казахстана находится в Украине. По словам официального представителя МИД, во время первой эвакуации многие уехали, кто-то после вернулся, поэтому точной цифры пока нет.

Посольство сейчас также работает. Вопрос стоит не о закрытии посольства, а об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в кулуарах правительства

Он добавил, что пока никто из граждан Казахстана не обращался в МИД с просьбой об эвакуации.

10 октября посольство Казахстана обратилось к казахстанцам с просьбой по возможности покинуть территорию Украины.

В связи с активизацией атак на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты по всей Украине посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах, – говорилось в обращении.

Отметим, Россия 10 октября начала наносить удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру. Целью стали объекты энергетической и иной инфраструктуры, погибли люди.