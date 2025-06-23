В МИД раскрыли подробности эвакуации казахстанцев из Израиля и Ирана

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 июня 2025 года раскрыл, как проходила эвакуация казахстанцев из Израиля и Ирана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что на прошлой неделе была проведена масштабная работа по эвакуации казахстанцев из Ирана и Израиля.

"Это было проведено в очень сложных условиях. Наши дипломаты приложили максимальные усилия. Таким образом, из Ирана на сегодняшний день мы эвакуировали 230 наших граждан, а из Израиля – 66 человек. Из Израиля мы вывозили автобусами до границы с Египтом, там их встречали наши коллеги из Каира и довозили (их до столицы Египта. – Прим. ред.). Далее уже был эвакуационный рейс из Каира в Шымкент. Из Шымкента наши граждане уже разъехались по своим домам", – рассказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что из Ирана граждан Казахстана пришлось вывозить разными путями через три страны – Азербайджан, Туркменистан и Армению.

"Это было очень сложно: в ночное время по горным серпантинам люди находились в автобусах по 17 часов. Границы были закрыты, и нам приходилось прикладывать как дипломатические, так и человеческие усилия, чтобы среди ночи открывали границы и принимали наших граждан. Иранская пограничная служба выпускала, а Азербайджан, Туркменистан и Армения принимали. Ситуация сложилась внезапно, поэтому мы особенно благодарны нашим коллегам из этих стран – Израиля, Ирана, Армении, Азербайджана и Туркменистана – за оказанную помощь" – дополнил Айбек Смадияров.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Позднее Иран нанес ответный удар по столице Израиля.

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22 июня в Министерстве иностранных дел РК опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.