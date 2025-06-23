#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
События

В МИД раскрыли подробности эвакуации казахстанцев из Израиля и Ирана

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:32 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 23 июня 2025 года раскрыл, как проходила эвакуация казахстанцев из Израиля и Ирана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что на прошлой неделе была проведена масштабная работа по эвакуации казахстанцев из Ирана и Израиля.

"Это было проведено в очень сложных условиях. Наши дипломаты приложили максимальные усилия. Таким образом, из Ирана на сегодняшний день мы эвакуировали 230 наших граждан, а из Израиля – 66 человек. Из Израиля мы вывозили автобусами до границы с Египтом, там их встречали наши коллеги из Каира и довозили (их до столицы Египта. – Прим. ред.). Далее уже был эвакуационный рейс из Каира в Шымкент. Из Шымкента наши граждане уже разъехались по своим домам", – рассказал Айбек Смадияров.

Он отметил, что из Ирана граждан Казахстана пришлось вывозить разными путями через три страны – Азербайджан, Туркменистан и Армению.

"Это было очень сложно: в ночное время по горным серпантинам люди находились в автобусах по 17 часов. Границы были закрыты, и нам приходилось прикладывать как дипломатические, так и человеческие усилия, чтобы среди ночи открывали границы и принимали наших граждан. Иранская пограничная служба выпускала, а Азербайджан, Туркменистан и Армения принимали. Ситуация сложилась внезапно, поэтому мы особенно благодарны нашим коллегам из этих стран – Израиля, Ирана, Армении, Азербайджана и Туркменистана – за оказанную помощь" – дополнил Айбек Смадияров.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". Позднее Иран нанес ответный удар по столице Израиля.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:32
Казахстан призвал к немедленному прекращению огня между Ираном и Израилем на заседании ОИС

22 июня в Министерстве иностранных дел РК опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстанская авиакомпания объяснила свой вылет в Иран
События
20:06, Сегодня
Казахстанская авиакомпания объяснила свой вылет в Иран
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
События
19:41, Сегодня
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на вторник
Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции
События
19:04, Сегодня
Токаев посетил концерт, посвященный Дню полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: