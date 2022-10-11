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Законодательство РК

Как сегодня выглядит и чем живет новая Абайская область

Семей Фото: Zakon.kz
8 июня 2022 года Семей обрел статус областного центра. Какие изменения произошли в городе и Абайской области за последние четыре месяца, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Уранхаев

Фото: Zakon.kz

Нурбол Нурсагатов

Фото: Zakon.kz

В Семее отныне одновременно работают два акима: аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким города Семея Нурбол Нурсагатов. Последнего назначили буквально на днях вместо избранного депутатом Сената Парламента РК Бакытжана Байахметова.

Городской акимат Семея

Фото: Zakon.kz

Областной акимат

Фото: Zakon.kz

С обретением статуса областного центра Семей обрел и два акимата. Областной акимат теперь расположился на Центральной площади, а вот городскому акиму со всем аппаратом пришлось переехать в бывший Дом дружбы.

Дом Дружбы

Фото: Zakon.kz

Этнокультурные центры Дома дружбы тоже покинули родные стены и временно расположились в здании по соседству. Вот только бывшее казначейство остро нуждается в ремонте. Снаружи фасад недавно привели в порядок, а вот внутри требуется основательный ремонт.

Надо сказать, что областной акимат тоже преобразился. Со стороны двора вокруг акимата выстроили кованый забор.

забор областного акимата

Фото: Zakon.kz

зал маслихата

Фото: Zakon.kz

А вот областной маслихат обрел собственный зал для проведения сессий и заседаний комиссий. Ранее все сессии городского маслихата проходили в залах акимата города.

памятник Мухтару Ауэзову и Каюму Мухамедханову

Фото: Zakon.kz

Новый памятник появился в Семее нынешней осенью. В связи с празднованием 125-летия Мухтара Ауэзова в городе, где он много лет жил, учился и работал, написал свои первые литературные и драматургические произведения, был установлен памятник писателю и его ученику, Каюму Мухамедханову. На церемонии открытия памятника побывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фасад музея Федора Достоевского

Фото: Zakon.kz

Литературно-мемориальный музей Федора Достоевского, единственный в Казахстане, за это лето преобразился. В рамках региональной программы охраны культурного наследия памятник культуры и архитектуры, сакральное место республиканского значения, обрел обновленный фасад. Старый дом почтальона, где квартировал писатель, подкрасили и подновили, а вот пристройку, выстроенную полвека назад, заново оштукатурили и покрыли современными материалами.

дорога

Фото: Zakon.kz

дорога

Фото: Zakon.kz

Большое внимание уделили среднему ремонту улиц в центральной части Семея. Сегодня в окрестностях Центральной площади и вокруг крупных музеев в этом районе заасфальтировали все внутриквартальные улочки и переулки.

выкрашенные дома

Фото: Zakon.kz

Жилые многоквартирные дома Семея тоже стали преображаться. Серые унылые фасады выкрасили в яркие цвета. Это было сделано за счет городской бюджетной программы. В текущем году намечено обновить фасады 19 жилых домов, расположенных в основном вдоль проспекта Шакарима. В следующие годы фасады подновят в домах центральной части Семея.

скульптура мальчик с жеребенком

Фото: Zakon.kz

В новом областном центре появились интересные скульптурные композиции. Вот, например, на местном Арбате возле городского акимата установили скульптуру мальчика с жеребенком.

В области Абай проходят и интересные мероприятия.

форум земляков

Фото: Zakon.kz

Например, в начале августа прошел первый Форум земляков, собравший немало видных политиков, бизнесменов и общественных деятелей, выходцев из области Абай. Все они поддержали инициативу акима области Нурлана Уранхаева внести собственный вклад в развитие своей малой родины.

Игровое пространство под мостом

Фото: Zakon.kz

В результате первого в области Абай Форума земляков в Семее появилась большая игровая зона. За счет спонсорских средств в пространстве под подвесным мостом были построены различные спортивные площадки, турники, площадки для активных видов спорта и детские качели-карусели.

игровое пространство

Фото: Zakon.kz

Теперь это излюбленное место вечернего отдыха горожан, особенно молодежи и молодых семей с маленькими детьми. Кстати, подобные "игровые пространства" в Семее обещают в ближайшие год-два построить на 12 участках в разных частях областного центра.

Сабантуй

Фото: Zakon.kz

Сабантуй

Фото: Zakon.kz

Еще одно событие, которое стало возможным благодаря созданию области Абай, – это Первый Иртышский сабантуй, собравший несколько тысяч татар, проживающих вдоль Иртыша в Казахстане и России. Сюда же съехались татары со всего Казахстана и Казани. В качестве особого подарка для Семея жители Татарстана построили на острове Бейбітшілік, где проходил Сабантуй, настоящее татарское подворье со всем убранством.

Екатерина Гуляева

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Редакция Zakon.kz
Абайская область Семей
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