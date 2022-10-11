Врачи рассказали о состоянии семи пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы

Фото: Zakon.kz

10 октября после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Алматы пострадали семь человек. Как рассказали Zakon.kz в Управлении здравоохранения, среди них есть один ребенок.

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