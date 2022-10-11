Врачи рассказали о состоянии семи пострадавших в ДТП с автобусом в Алматы
Фото: Zakon.kz
10 октября после дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Алматы пострадали семь человек. Как рассказали Zakon.kz в Управлении здравоохранения, среди них есть один ребенок.
По данным ведомства, пострадавшие были доставлены в городскую больницу скорой неотложной помощи и городскую клиническую больницу №7.
Ребенок, как уточнили в ведомстве, был направлен в детскую городскую клиническую больницу №2.
После проведенных обследований 6 пациентов были направлены на амбулаторное лечение. 1 пострадавший госпитализирован, состояние на сегодняшний день оценивается как крайне тяжелое, находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы
Вечером 10 октября в Алматы автобус влетел в частный дом. Позднее в полиции Алматы прокомментировали ДТП с пассажирским автобусом.
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