Директор автопарка прокомментировал ДТП с автобусом в Алматы, влетевшим в жилой дом

В автобусном парке ТОО "Олжас LTD" высказались об аварии с участием их пассажирского автобуса, произошедшей в Алматы 10 октября, сообщает Zakon.kz.

Руководитель автобусного парка ТОО "Олжас LTD" Шынгыс Байкадамов заявил, что компания полностью отремонтирует дом, в который въехал автобус. Также семье окажут всю необходимую помощь.

Я был на месте событий утром, разговаривал с пострадавшими жильцами. Как владельцы дома найдут временное жилье, мы оплатим им проживание. Также после оценки ущерба мы поможем восстановить строение, – заявил директор компании Шынгыс Байкадамов.

Назвать точные сроки восстановления строения руководство автопарка сейчас не может. Но отмечает, что вся документация с их стороны уже готова. Строительные бригады приступят к работе сразу после того, как специалисты завершат осмотр дома.

В автопарке также рассказали о состоянии пострадавшего 49-летнего водителя автобуса. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина получил множественные травмы головы и лица. Также в компании отметили, что на предприятии пострадавший работает с 2019 года, а общий стаж – более 15 лет.

Работник, в принципе, характеризуется положительно. Особых нарушений правил дорожного движения с его стороны не наблюдалось. Такой случай в нашем автобусном парке произошел первый раз. Шынгыс Байкадамов

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ЧП произошло 10 октября вечером. Водитель городского маршрута №141 снес опору освещения и влетел в жилой частный дом. Очевидцы происшествия рассказали, что в момент управления мужчина с кем-то переписывался по мобильному телефону. Тем временем правоохранительные органы изъяли все записи с камер наблюдения, установленных в салоне автобуса. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров, включая ребенка, и водитель.

Автор: Аяулым Жаксылык