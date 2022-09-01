В Казахстане появится новый Градостроительный кодекс
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять Градостроительный кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.
Поручаю Правительству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что в земельном кадастре карты участков промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры.
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