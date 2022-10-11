Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

За сутки в посольство РК в Украине поступило больше 100 звонков от казахстанцев

здание посольства Казахстана в Украине Фото: gov.kz
За минувшие сутки в посольство Казахстана в Киеве поступило порядка 100 звонков. По словам посла РК в Украине Дархана Калетаева, наши граждане в основном интересуются возможными деталями выезда на тот случай, если ситуация еще больше усугубится, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Калетаев рассказал, что на территории Незалежной остаются более 600 соотечественников. Они постоянно на связи с дипмиссией. И пока никто из них не планирует покидать зону военного конфликта

Сейчас в Украине находятся именно те граждане Казахстана, которые еще в феврале-марте отказались от выезда. Они осознанно остались в стране. У них здесь семьи, дома, работа, бизнес и тому подобное. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев

10 октября в посольстве Казахстана в Киеве призвали соотечественников быть более бдительными, не выходить из укрытий, и по возможности покинуть Украину.

С начала российско-украинского военного конфликта на Родину вернулись больше 1000 казахстанцев.   

Россия 10 октября начала наносить удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру. Целью стали объекты энергетической и иной инфраструктуры, погибли люди.

Автор: Аяулым Жаксылык

Читайте также

Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов

Правозащитница Салтанат Турсынбекова подала документы в ЦИК

Кандидат от объединения оралманов выдвигается на выборы президента Казахстана

Редакция Zakon.kz
Ситуация в Украине Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Саясат Нурбек
Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления