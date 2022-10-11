За сутки в посольство РК в Украине поступило больше 100 звонков от казахстанцев

За минувшие сутки в посольство Казахстана в Киеве поступило порядка 100 звонков. По словам посла РК в Украине Дархана Калетаева, наши граждане в основном интересуются возможными деталями выезда на тот случай, если ситуация еще больше усугубится, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Калетаев рассказал, что на территории Незалежной остаются более 600 соотечественников. Они постоянно на связи с дипмиссией. И пока никто из них не планирует покидать зону военного конфликта

Сейчас в Украине находятся именно те граждане Казахстана, которые еще в феврале-марте отказались от выезда. Они осознанно остались в стране. У них здесь семьи, дома, работа, бизнес и тому подобное. Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев

10 октября в посольстве Казахстана в Киеве призвали соотечественников быть более бдительными, не выходить из укрытий, и по возможности покинуть Украину.

С начала российско-украинского военного конфликта на Родину вернулись больше 1000 казахстанцев.

Россия 10 октября начала наносить удары по крупнейшим городам Украины, в том числе Киеву, Харькову и Днепру. Целью стали объекты энергетической и иной инфраструктуры, погибли люди.

Автор: Аяулым Жаксылык