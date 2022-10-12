Наставник "Барыса" прокомментировал поражение

Накануне клуб "Барыс" в рамках матчей регулярного чемпионата КХЛ на своей арене крупно проиграл китайскому коллективу "Куньлунь Ред Стар" – 0:5. После игры тренер столичной команды Андрей Скабелка объяснил причину такого поражения одному из аутсайдеров "Запада", сообщает Zakon.kz.

Игра с китайской дружиной была первой в домашней серии из 4-х матчей, и болельщики покинули "Барыс Арену" с большим огорчением.

Сложно комментировать такой матч. "Куньлунь" в первом периоде сделал результат. Практически два периода достаточно уверенно играл в обороне. Наказал нас за ошибки, которые допускали на протяжении всего матча. Не сработали сегодня ни по плану, ни по тактике. "Куньлунь" был сегодня быстрее, выиграл все единоборства. Забивал все, что летело, скажем так. Надеюсь, это послужит нам хорошим уроком. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет такого постоянного уровня. Мы играем либо такую игру, как с Казанью, либо такую, как сегодня. Андрей Скабелка, гл. тренер ХК "Барыс"

Не смог помочь своей команде и без шайбы в очередной раз ушел со льда Никита Михайлис. Лидер "Барыса" еще ни разу не поразил ворота соперников в новом сезоне.

Мы же профессиональная команда, и Никита профессиональный игрок. Зачем отправлять кого-то на трибуны? Он делает свою работу, он старается. Да, сейчас нет голов, но он приносит пользу команде. В какой-то момент все равно его прорвет. Конечно, не просто после двух лет с одними партнерами найти взаимодействие с другими партнерами, которых мы ему сейчас предлагаем. У нас есть молодые ребята, которые талантливы, перспективны. Сегодня в атаке, кроме молодых ребят, мало кто создавал угрозу. Это хороший позитивный момент. Андрей Скабелка

13 октября подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду "Адмирал".

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.