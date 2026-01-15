#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барыс" потерпел пятое подряд поражение в чемпионате КХЛ

Барыс, Нефтехимик, КХЛ , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 23:06 Фото: hcbarys.kz
"Барыс" потерпел пятое подряд поражение в регулярном чемпионате КХЛ. В матче 15 января на домашней арене в Астане столичная команда уступила нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Единственную шайбу во встрече забросил нападающий гостей Герман Точилкин. Несмотря на поддержку трибун, хозяевам льда не удалось отыграться, пишет sportarena.kz.

Это поражение стало продолжением неудачной серии "Барыса". Ранее команда проиграла четыре выездных матча подряд, уступив "Торпедо", "Ак Барсу", "Салавату Юлаеву" и "Автомобилисту".

После 47 проведенных встреч "Барыс" набрал 37 очков и занимает предпоследнее, десятое место в Восточной конференции КХЛ.

А ранее алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о начале продажи билетов на выездной матч Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Арсенала".

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
