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1,4 млрд тенге налогов заплатили майнеры в Казахстане за полгода

1,4 млрд тенге налогов заплатили майнеры в Казахстане Фото: freepik
Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов в Мажилисе рассказал, сколько средств поступило в бюджет с введением платежа за цифровой майнинг, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов напомнил, что для майнеров были введены два налога.

По налогу на добавленную стоимость мы получаем определенные платежи, и в этом году были введены два налога, в том числе платеж за цифровой майнинг. В настоящее время около 100 человек его оплачивают. За шесть месяцев поступило 1,4 млрд тенге. На сегодняшний день общая сумма достигла за полгода 8 млрд тенге. Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов

12 октября депутаты Мажилиса приняли проект закона, которым майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения.

12 октября депутат Екатерина Смышляева рассказала о том, как будут бороться с выводом капитала на фоне создания на площадке МФЦА криптобирж.

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