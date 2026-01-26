Более 700 млрд тенге заплатили казахстанцы в республиканский бюджет в январе 2026 года

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 26 января 2026 года во время демонстрации цифровых проектов рассказал о налоговых поступлениях в бюджет Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году в государственный бюджет дополнительно поступило 3,1 трлн тенге – если сравнивать с 2024 годом.

"В республиканский бюджет – 1,8 трлн тенге, а в местный бюджет поступило 1,3 трлн тенге. Поступления позволили нам исполнить все наши обязательства, в том числе и социальные", – сказал Биржанов.

Он также рассказал и о налоговых поступлениях в январе текущего года.

"По итогам 23 дней января темп республиканского бюджета составляет 145,8%. Если за 23 дня 2025 года в республиканский бюджет налогов поступало 486 млрд тенге, то за 23 дня поступило 709 млрд тенге. То есть идет прирост поступлений", – добавил Биржанов.

