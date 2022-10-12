Токаев и эмир Катара провели переговоры в расширенном формате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели переговоры в расширенном формате, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.

Фото: akorda.kz

Президент отметил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнерства. Ярким свидетельством этому являются построенные в Астане мечеть "Аль-Фараби" и образовательный центр имени шейха Тамима. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, недавно начато строительство перинатального центра в селе Отеген батыр Алматинской области.

Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе Государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения. Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за теплое гостеприимство и поздравил его с предстоящими Днем Республики.

Фото: akorda.kz

Лидер Катара заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.

Ранее лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в узком формате. Касым-Жомарт Токаев обратился со словами благодарности к эмиру и отметил, что "очень рад встрече в Казахстане". В свою очередь эмир Катара поблагодарил президента за оказанное гостеприимство.

Новость по теме Токаев встретил эмира Катара в Акорде

В Казахстан эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл 11 октября с государственным визитом. Его в столичном аэропорту лично встретил Касым-Жомарт Токаев.

13 октября шейх Тамим бин Хамад Аль Тани примет участие в работе VI Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.