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Экологи установили причину покраснения воды у берегов Каспия близ Актау

Экологи установили источник загрязнения Каспия близ Актау Фото: Zakon.kz
В отобранных из Каспийского моря пробах воды обнаружили превышение содержания железа, меди и фосфатов. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента экологии по Мангистауской области.

На место выезжали специалисты областного департамента экологии, которые провели осмотр зоны загрязнения вдоль канала.

В ходе проверки были отобраны пробы воды из источника подводящего трубопровода ТЭЦ-1, из источника слива в канал ТОО "МАЭК-Казатомпром" и из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий".Пресс-служба Департамента экологии по Мангистауской области

Исследование собранных проб воды показало превышение содержания железа, фосфата и меди в пробе из источника сливного трубопровода ТОО "Опреснительный завод Каспий" и из источника выводного трубопровода в Каспийское море.

По выявленным фактам в установленном законодательством порядке будут приняты необходимые меры, – пообещали в пресс-службе ведомства.

Водосбросный канал ТЭЦ №1, где жители Актау засняли сливающуюся в Каспий воду буро-ржавого цвета, является подведомственным ТОО "МАЭК-Казатомпром". Кроме того, в канал ведут сброс ТОО "Опреснительный завод "Каспий" и спортивный комплекс "Орбита".

11 октября 2022 года эколог Руслан Тукенов, комментируя покраснение воды в Каспии, предположил, что такой пугающий цвет море у берегов приобретает из-за бурых водорослей. Они придают воде такой красный оттенок.

Вечером этого же дня независимые экологи Актау усомнились в причине покраснения Каспия. По мнению руководителя НПУ "Эко-Мангистау" Кирилла Осина, причиной изменения цвета воды у берегов Актау стали вовсе не бурые водоросли.

Кирилл Александров

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Редакция Zakon.kz
Актау Каспий Мангистауская область
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