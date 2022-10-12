Регламентировать процедуру наименования объектов предложили депутаты Астаны

Фото: Zakon.kz

Руководитель столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп в маслихате предложил регламентировать процедуру наименования жилых комплексов, торговых домов и магазинов. На сегодня, по его данным, только 1/3 проверенных объектов на казахском языке, сообщает Zakon.kz.

Сакен Есиркеп заявил, что сейчас владельцы магазинов, торговых домов и застройщики жилых домов не согласовывают наименования с госорганами. Недавно провели анализ интернет-сайта по продаже и обмену недвижимости, и там из 329 жилых комплексов только 120 на казахском языке, остальные – на русском, английском, французском и других языках. То есть 1/3 только на казахском языке. Это нигде не регламентировано. Думаю, нужно силами маслихата внести изменения в законодательство, так как этот процесс продолжается и подвергается большой критике со стороны населения. Руководитель Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп В свою очередь секретарь маслихата Ерлан Каналимов подверг критике работу госорганов, которые отвечают за наружную рекламу. У нас за этот год ни один госорган не отработал по рекламе. Бардак по городу! На трехножках, цепях, баннеры непонятные. Куда вы смотрите? Есть культура, эстетика? Кто что хочет пишет и рекламирует, что хочет. Год назад было 14 прицепов и полуприцепов рекламных, а сейчас 212 по городу. Везде понаставили, даже возле мечети "Хазрет Султан". Надо же задуматься? Есть стыд или нет, или вы не живете в этом городе? Надо в протоколе вписать о персональной ответственности всех госорганов, и надо будет представление направить на имя акима. Ерлан Каналимов 6 октября 2021 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации", направленный на дальнейшее усиление роли государственного языка. 29 декабря глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности. Читайте также В Чарынском каньоне будут развивать экотуризм В Алматинской области планируют открыть предприятия по переработке кукурузы В столичном жилом массиве "Лесопосадочный участок" идет строительство сетей водоснабжения

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