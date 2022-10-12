Токаев наградил Эрдогана орденом "Достық" I степени

12 октября Касым-Жомарт Токаев наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану был вручен орден "Достық" I степени.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.

Благодаря Вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Все международное сообщество уважает Вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция – страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.

Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем. Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.

Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов, – заявил президент.

Президент Турции прибыл в Астану с государственным визитом. Главы двух государств провели переговоры в Акорде. По итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций было подписано несколько документов.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран".