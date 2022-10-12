Александр Лукашенко прибыл в Казахстан

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Астану. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

В Астане Александр Лукашенко примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в качестве главы государства – наблюдателя СВМДА и заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее в Казахстан прибыли президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новость по теме Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров прибыли в столицу

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.