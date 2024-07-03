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Александр Лукашенко прилетел в Астану для участия в саммите ШОС

Александр Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 21:23 Фото: primeminister.kz
Самолет президента Беларуси 3 июля приземлился в Астане. В столичном аэропорту Александра Лукашенко встретил заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, сообщает Zakon.kz.

Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен вопрос полноформатного членства Республики Беларусь в межгосударственном объединении.

"Кроме того, Казахстан и Беларусь активно развивают двусторонние торгово-экономические связи. Так, на протяжении последних трех лет ежегодный товарооборот между двумя странами приблизился, а временами и превышал отметку в $1 млрд. За 4 месяца текущего года объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью достиг $249,3 млн", – говорится в сообщении правительства.

В рамках промышленной кооперации реализовано 10 совместных проектов по сборке сельхозтехники на сумму почти $200 млн с созданием 1,6 тыс. рабочих мест. Еще четыре крупных проекта находятся на стадии реализации.

Ранее в Астану с супругой Эмине прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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