Президент Таджикистана прибыл в Астану

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан для участия в ряде крупных мероприятий, запланированных в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретил высокого гостя в аэропорту столицы.

Ожидается, что президент Таджикистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".

Ранее в Казахстан прибыли президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент, президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новость по теме Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров прибыли в столицу

12-13 октября в Астане пройдет VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.