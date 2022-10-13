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Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, стал реальностью – Токаев

Прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, стал реальностью – Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 октября на VI саммите СВМДА заявил, что прогноз, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью, сообщает Zakon.kz.
Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии. Ожидается, что из всего предполагаемого роста потребления среднего класса в 30 триллионов долларов к 2030 году только 1 триллион долларов придется на западные экономики.

Однако будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана, уверен, что шаги, предпринятые для развития СВМДА, соответствуют этой цели.

Совещание и впредь будет способствовать прогрессу, экономическому процветанию и диалогу между культурами и цивилизациями, взаимодействуя с другими успешными многосторонними организациями, действующими на азиатском континенте. Касым-Жомарт Токаев

13 октября в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент Казахстана предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА и трансформировать Финансовый саммит СВМДА

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О чем говорил Токаев на VI саммите СВМДА

Анастасия Стативкина
СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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