Новый генплан Алматы власти пообещали принять до конца 2022 года

Новый генеральный план Алматы акимат хочет принять до конца текущего года. Об этом заявил аким южной столицы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

Жители района поинтересовались, почему в Алматы застройщики ведут себя как хотят: настойчиво хотят уплотнить город, застраивают русло рек.

У нас сейсмоопасная зона. Если вдруг произойдет разрушение домов, русло перекроется - возникнут селевые потоки. Об этом кто-то пытался задуматься? Жители Ауэзовского района

Ерболат Досаев ответил, что его ведомство пытается и думает. По его словам, самый главный документ, который акимат хочет разработать и принять до конца года, - "Генеральный план города Алматы до 2040 года".

В нем будет все указано, в том числе где можно строить, где нельзя. Ерболат Досаев

Аким отметил, что по точечной и уплотнительной застройке приняты новые правила, которые во многом ограничивают застройщиков.

Надеюсь, что эти правила проживут долго, и мы сможем наконец-то навести порядок. А что касается построек вдоль русла рек, то по градостроительным требованиям они должны располагаться не ближе, чем 35 метров от водоохранной зоны. Ерболат Досаев

По словам градоначальника, вопросы требований к качеству и порядку строительства очень важны везде, и в Алматы особенно.

Потому что мы находимся в 9-10-балльной сейсмоопасной зоне. Эту работу по поручению главы государства мы проводим. Ерболат Досаев

Он выразил надежду, что уже в следующем году акимат сможет до конца доработать все необходимые требования, и город будет планомерно нормально развиваться.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказался о строительстве LRT в мегаполисе и рассказал, как принимаются решения о застройке города. Также градоначальник дал поручение руководителю управления городской мобильности Гани Мурзаханову совместно с департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции метро "Бауыржан Момышулы", чтобы обеспечить проезд.