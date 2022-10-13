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Новый генплан Алматы власти пообещали принять до конца 2022 года

Новый генплан Алматы власти пообещали принять до конца 2022 года Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Новый генеральный план Алматы акимат хочет принять до конца текущего года. Об этом заявил аким южной столицы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

Жители района поинтересовались, почему в Алматы застройщики ведут себя как хотят: настойчиво хотят уплотнить город, застраивают русло рек.

У нас сейсмоопасная зона. Если вдруг произойдет разрушение домов, русло перекроется - возникнут селевые потоки. Об этом кто-то пытался задуматься?Жители Ауэзовского района

Ерболат Досаев ответил, что его ведомство пытается и думает. По его словам, самый главный документ, который акимат хочет разработать и принять до конца года, - "Генеральный план города Алматы до 2040 года".

В нем будет все указано, в том числе где можно строить, где нельзя.Ерболат Досаев

Аким отметил, что по точечной и уплотнительной застройке приняты новые правила, которые во многом ограничивают застройщиков.

Надеюсь, что эти правила проживут долго, и мы сможем наконец-то навести порядок. А что касается построек вдоль русла рек, то по градостроительным требованиям они должны располагаться не ближе, чем 35 метров от водоохранной зоны.Ерболат Досаев

По словам градоначальника, вопросы требований к качеству и порядку строительства очень важны везде, и в Алматы особенно.

Потому что мы находимся в 9-10-балльной сейсмоопасной зоне. Эту работу по поручению главы государства мы проводим.Ерболат Досаев

Он выразил надежду, что уже в следующем году акимат сможет до конца доработать все необходимые требования, и город будет планомерно нормально развиваться.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев высказался о строительстве LRT в мегаполисе и рассказал, как принимаются решения о застройке города. Также градоначальник дал поручение руководителю управления городской мобильности Гани Мурзаханову совместно с департаментом полиции посмотреть, каков трафик возле станции метро "Бауыржан Момышулы", чтобы обеспечить проезд.

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