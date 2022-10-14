Повысить зарплату планируют преподавателям вузов в области искусства и культуры
Проект предусматривает, что должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и послевузовского образования в области культуры и искусства, имеющих особый статус, определяются с учетом повышающего коэффициента 3,5 к установленным размерам должностных окладов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 октября.
Постановлением правительства Казахстана от 5 августа 2022 года внесены изменения в положение об особом статусе организаций высшего и послевузовского образования, в котором говорится, что должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций высшего и послевузовского образования, имеющих особый статус, независимо от организационно-правовой формы, определяются с учетом повышающего коэффициента 1,2 к установленным размерам должностных окладов, за исключением Академии государственного управления при президенте РК, Академии правосудия при Верховном суде РК, повышающий коэффициент которых определяется законодательством.
При этом должностные оклады профессорско-преподавательского состава и руководящих работников организаций в области культуры и искусства определяются с учетом повышающего коэффициента 3,5 к установленным размерам должностных окладов.
По информации Министерства просвещения, с января 2023 гола зарплаты учителям повысят на 25%. Кроме того, планируется комплекс мер по повышению статуса педагога и непривлечению к несвойственным им функциям, снижение отчетности.
Кроме того, планируется повысить заработную плату воспитателей детских садов с одновременным снижением рабочей нагрузки на них, а также изменить систему аттестации педагогов дошкольных организаций.