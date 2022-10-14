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Жительница Кызылорды угнала Mercedes-Benz

угон Кызылорда женщина Фото: pixabay
10 октября жительница Кызылорды обратилась в полицию с заявлением. Потерпевшая сообщила, что у нее угнали Mercedes-Benz. Стражи порядка задержали подозреваемого. Ею оказалась 30-летняя угонщица, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемую задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)").

В сентябре стало известно, что у жительницы Алматы угнали новый автомобиль, украв ключи из квартиры.

А в Астане мужчина угнал авто и совершил двойное ДТП.

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