Жительница Кызылорды угнала Mercedes-Benz

10 октября жительница Кызылорды обратилась в полицию с заявлением. Потерпевшая сообщила, что у нее угнали Mercedes-Benz. Стражи порядка задержали подозреваемого. Ею оказалась 30-летняя угонщица, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемую задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)").

В сентябре стало известно, что у жительницы Алматы угнали новый автомобиль, украв ключи из квартиры.

А в Астане мужчина угнал авто и совершил двойное ДТП.