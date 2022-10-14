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Задержан подозреваемый в убийстве юриста в Алматы

В убийстве юриста в Алматы Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы задержала гражданина Н., 1971 года рождения, подозреваемого в убийстве женщины-юриста Айман Асановой, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК сообщили, что он был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных и специальных мероприятий на территории города Алматы. В порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

Айман Асанова скончалась в ночь на 12 октября в одной из больниц Алмалинского района Алматы. По словам адвоката Гульнары Жуаспаевой, она умерла от рук бывшего супруга.

Об этом адвокат написала на своей странице в Facebook.

Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ссылаясь на статью 201 УПК РК, отметили, что детали по делу разглашению не подлежат.

Но позднее в ведомстве подтвердили информацию, что по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления разыскивается бывший супруг убитой.

Расследование по факту убийства продолжается. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы.

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