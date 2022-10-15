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Сердар Бердымухамедов прибыл в Акорду

Сердар Бердымухамедов прибыл в Акорду Фото: akorda.kz
15 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Акорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Лидер Туркменистана прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Торжественная церемония приема президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в резиденции Акорда опубликована на странице пресс-службы президента Казахстана в Facebook.

Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану 14 октября. В аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что лидер Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия".

15 октября президенты Казахстана и Туркменистана подпишут значимые документы.

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