Сердар Бердымухамедов прибыл в Акорду
Фото: akorda.kz
15 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Акорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Лидер Туркменистана прибыл в Казахстан с государственным визитом.
Торжественная церемония приема президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в резиденции Акорда опубликована на странице пресс-службы президента Казахстана в Facebook.
Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану 14 октября. В аэропорту его встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что лидер Туркменистана принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия".
15 октября президенты Казахстана и Туркменистана подпишут значимые документы.
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